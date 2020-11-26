بعد "سيدة المطر"... ياسمين صبري تحقق أمنية طفلة... صور

حققت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أمنية طفلة، خلال زيارتها لأحد مستشفيات سرطان الأطفال في العاصمة المصرية القاهرة.

وطلبت الطفلة التي توجد في المستشفى وتدعى "سلمى" مقابلة ياسمين صبري، ما جعل إدارة المستشفى تتواصل مع الفنانة بشكل مباشر وأبلغتها عن رغبة الطفلة المعجبة بها، وهو ما قابلته الممثلة بكل ترحاب، بحسب تصريحات مدير عام العلاقات العامة بالمستشفى، أحمد عبد المنعم.

وملأت الفرحة وجه الطفلة "سلمى" بمجرد علمها بتحقيق أمنيتها، وموافقة ياسمين على زيارتها، بحسب تقارير مصرية محلية.

وعندما التقت ياسمين صبري بالطفلة في المستشفى التقطت معها الصور التذكارية.

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وتأتي زيارة ياسمين صبري لمستشفى "57357" لعلاج سرطان الأطفال بعدما استضافت، الأسبوع الحالي، السيدة المصرية، نعمات عبد الحميد، الشهيرة إعلاميا بـ"سيدة المطر"، في منزلها.

وشاركت الممثلة زوجة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، صورا لها مع "سيدة المطر" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، كما كشفت عن تفاصيل لقائها بها.

وقالت ياسمين صبري عن "سيدة المطر": الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض وتحدثنا في أمور كتيرة".

وتابعت عنها: "ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر".

وكانت نعمات عبد الحميد صرحت أن "الفنانة ياسمين صبري اتصلت بها هي وزوجها رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وقالت إنها متكفلة تماما بكل نفقاتها ولكنها لم تتقابل معها شخصيا بسبب تواجدها خارج البلاد وأرسلت لها مندوبين لتلبية طلباتها".

وتابعت: "الفنانة ياسمين صبري كلمتني لما عرفت قصتي وقالت لي أنا هتكفل بيكي وعزماني أقابلها"، مشيرة إلى أنها تعمل منذ ربع قرن، "ولن تتخلى عن عملها، حتى بعد تقديم المساعدة لها، لأنها لن تغلق باب الرزق المفتوح من الله".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت تكفلها بكل نفقات الحاجة نعمات، المعروفة على السوشيال ميديا بلقب "سيدة المطر" طوال حياتها، وتتضمن توفير مأوى لها ونفقات علاجها وزوجها من عدة أمراض، ومنحها ما يلزم لإنشاء مشروع صغير يدر عليها دخلا بدلا من وقوفها تحت الأمطار لبيع الترمس.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، بصورة السيدة نعمات، التي وصفها بعضهم بـ"سيدة المطر"، وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل الأجواء الممطرة في أحد شوارع العاصمة المصرية، تعاطف رواد مواقع التواصل، مما دفعهم لنشر صورتها بشكل كبير.