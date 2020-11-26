تسجيل
18:00 GMT26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كريم بشرة

    وصفات منزلية سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء

    © CC0 / pixabay / _Alicja_
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103191/90/1031919029_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_501e40b9eab7162731157371bbcd27e8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202011261047321226-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1/

    يعتبر حلول فصل الشتاء أمرا مؤرقا بصورة كبيرة لمن يعانون من البشرة الحساسة، بسبب تعرضها باستمرار للجفاف.

    وتتأثر البشرة بصورة مباشرة مع انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض مستويات الرطوبة في الهواء، وهذا ما يستدعي ترطيب البشرة بصورة مستمرة، حتى لا تتعرض للجفاف، ويصبح مظهرها غير محبب لعدد كبير من الناس.

    ويحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الوصفات المنزلية، التي يمكنها حل أزمة جفاف البشرة في الشتاء بطريقة سحرية.

    البشرة الشاحبة
    Youtub/wqeq
    خطوات بسيطة لتجنب جفاف بشرة الوجه في فصل الشتاء

    معايير اختيار المرطب

    ولكن التقرير نقل عن الخبراء، قولهم إنه قبل معرفة طرق ترطيب البشرة، ينبغي معرفة نوع المرطب، الذي سيكون فعالا لبشرتك، بناء على معايير عديدة:

    - إذا كانت بشرتك دهنية:

    يجب أن يكون نوع المرطب، الذي يجب أن تختاره ذا أساس مائي وخفيف وغير دهني.

    - إذا كانت بشرتك حساسة:

    تأكدي من أن المرطب لا يحتوي على أي مكونات قد تكون قاسية على الجلد ويمكن أن تسبب الالتهاب.

    - إذا كانت بشرتك جافة:

    حاول اختيار مرطب يعتمد على الزيت.

    - إذا كانت بشرتك مختلطة:

    يمكن ترطيب البشرة المختلطة بأي نوع من المرطبات إذا تم استخدامها بشكل معتدل.

    وصفات لعلاج جفاف البشرة

    ينصح الخبراء، بضرورة تجريب المرطبات المصنوعة منزليًا لعلاج بشرتك، لأنه قد تكون المرطبات الكيميائية فعالة، ولكنها قد تسبب آثارًا جانبية لبعض الأشخاص.

    وجاءت أبرز الوصفات للمرطبات المنزلية على النحو التالي:

    - البشرة الجافة:

    جربي مرطب الصبار وجوز الهند لترطيب البشرة الجافة بعمق. لتحضير هذا المرطب، يمكن اتباع الخطوات التالية:

    * خذ نصف كوب زيت جوز الهند.

    * أضف 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبار.

    * امزجهما جيدا على بشرتك.

    - البشرة الدهنية:

    رطب بشرتك الدهنية باستخدام مرطب العسل والجير.

    لتحضير هذه الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

    * اعصري ليمونة في وعاء.

    * أضيفي 2 ملعقة كبيرة من العسل.

    * اخلطيها جيدًا وضعيها على الوجه.

    * اغسله بعد 15 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.

    البشرة الشاحبة
    Youtub/wqeq
    هل يؤدي الصيام إلى جفاف البشرة وإرهاقها؟

    - البشرة الحساسة:

    مرطب الصبار وماء الورد لعلاج جفاف بشرتك الحساسة.

    لتحضير هذا المرطب يمكن اتباع الخطوات التالية:

    * خذ 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

    * أضف 1ملعقة كبيرة من ماء الورد، وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك فيه.

    * امزجيها جيدًا وضعيها على وجهك.

    - البشرة المختلطة:

    العناية بالبشرة المختلطة أمر معقد بنفس القدر، حضري زيت الزيتون ومرطب الحليب هذا لعلاج بشرتك الجافة.

    ولتنفيذ هذه الوصفة اتبع الخطوات التالية:

    * خذ ربع كوب من الحليب.

    * أضف 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز، و2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

    * ضعيه على وجهك وامسحيه بعد أن يجف.

    6 نصائح للحصول على بشرة صحية
    © Sputnik . Mohamed Hassan
    6 نصائح للحصول على بشرة صحية

    انظر أيضا:

    ليست قليلة... دراسة تكشف عن فترة بقاء كورونا على بشرة الإنسان
    تبييض الأسنان وتنظيف البشرة... طرق رائعة لاستخدام الموز لتعزيز الجمال
    فوائد الماء المثلج للبشرة
    منها ترطيب البشرة وإنقاص الوزن... فوائد صحية بالجملة لمشروب الكرفس
    الكلمات الدلالية:
    الشتاء, فصل الشتاء, العناية بالبشرة, عناية بالبشرة, البشرة, بشرة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع نجوم كرة القدم: لاعب كرة القدم بيليه، ولاعب كرة القدم البرازيلي دييغو مارادونا، قبل بدء القرعة النهائية لكأس العالم روسيا - 2018
    أسطورة مارادونا... العالم يبكي رحيل أيقونة كرة القدم
    وداعاً، مارادونا!
    وداعاً مارادونا!
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    كيف تتصرف في حال حدث فيضان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك