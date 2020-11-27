تشابه تسمية قرية نمساوية مع كلمة نابية يحرج سكانها أمام السياح

سيحتفل سكان القرية النمساوية "Fucking" برأس السنة باسم جديد، حيث سيتم تغيير التسمية إلى "Fugging"، بسبب ضحك السائحين المستمر على اللافتات عند مدخل القرية.

ولكلمة "Fucking" في اللغة الأنجليزية عدة معان، منها "ممارسة الجنس" لذا تم اتخاذ قرار من السلطات بتغيير التسمية إلى "Fugging".

قال أندريا هولزنر، رئيس بلدية تارسدورف، التي تنتمي إليها القرية "أستطيع أن أؤكد أنه سيتم تغيير اسم القرية، لقد حظينا باهتمام إعلامي كافٍ طوال هذه السنوات".

وتقع القرية على بعد 350 كم غرب فيينا ويسكنها حوالي 100 شخص، يقول الخبراء إن الاسم الألماني "Fucking" يعود إلى القرن الحادي عشر. ومع ذلك، يقرأها الناطقون باللغة الإنجليزية على أنها لعنة "fuck".

هذا هو السبب في أن العديد من السياح يتوقفون عند لافتة القرية لالتقاط صور مضحكة ونشرها على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.