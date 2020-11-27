امرأة تهاجم متجرا وتحطم 500 زجاجة كحول... فيديو

اقتحمت امرأة تبلغ من العمر 50 سنة أحد المتاجر في إنجلترا، وقامت بتحطيم 500 زجاجة كحول.

وفي التفاصيل، دخلت الامرأة إلى المتجر ودون أي سابق انذار، بدأت بتحطيم زجاجات الكحول، حيث حاول أحد الزبائن منعها من ذلك ولكنها أبدت مقاومة ورمت عليه زجاجة مما تسبب في إصابته ببعض الجروح الشديدة.

Aldi in Stevenage this afternoon.. 😯 pic.twitter.com/qGWkPCGbo7 — Peacsy (@Peacsy3) November 25, 2020

وبعد مرور بعض من الوقت، وصلت الشرطة إلى المكان وألقت القبض عليها، بينما تم نقلها إلى المشفى بسبب إصابتها أيضا ببعض الجروح.

وجاري التحقيق الآن حول أسباب فعلتها هذه.