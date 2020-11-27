مجلة طبية تكشف طريقة تحضير "عصير المناعة"

كشفت مجلة متخصصة بالطب والأعشاب الطبية والتغذية عن طريقة تحضير عصير من شانه أن يقوي مناعة الجسم، ويقي الأفراد من نزلات البرد وأخطار فيروس كورونا في فصل الشتاء.

وأشار خبراء الصحة إلى أن هذا العصير من شأنه أن يقدم كميات كبيرة من فيتامين "سي" الضروري لفترة الشتاء والبرد القارس، خصوصا في ظل انتشار مرض "كوفيد 19".

وبحسب مجلة "فود ندتيف" المتخصصة، فإن هذا العصير أصبح من العناصر الضرورية في الوقت الحالي بسبب قدرته الكبيرة على تقوية الجهاز المناعي.

عصير المناعة

واعتبرت المجلة إلى أن عام 2020 هو بمثابة "جرس إنذار" لأننا أهملنا صحتنا لفترة طويلة جدا، وأنه في الوقت الحالي "لا مجال لارتكاب خطأ" خصوصا فيما يخص نظامنا الغذائي، وأن المناعة لا تبنى في يوم واحد، لكنها تحتاج إلى جهود متراكمة.

أطلقت المجلة على وصفتها لقب "عصير المناعة" لاحتوائه على عدد العناصر الرئيسية الضرورية جدا للجسم وهو عبارة عن مزيج بين البرتقال والجزر والكزبرة.

ويتكون العصير من برتقال (عدد 2)، أغصان من الكزبرة الخضراء المغسولة عدد 2، وقطعة جزر مبروشة بشكل خشن وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

تخلط المحتويات عن طريق عصارة أو خلاط مع إضافة بعض الماء عند اللزوم، ويصفى المزيج ويقدم بلا سكر.

أهمية المزيج

بحسب المجلة، يقدم المزيج كمية كبيرة من فيتامين "سي" وهو مضاد أكسدة قوي جدا، يحافظ ويقوي المناعة، ويساعد المزيج على محاربة نشاط الجذور الحرة الخطير الذي يسبب الإجهاد التأكسدي، حيث يؤثر هذا التفاعل المتسلسل على خلايانا، مما يتسبب في شيخوخة الخلايا المبكرة، وقد يؤدي إلى ضعف المناعة.

يعتبر الجزر مصدرًا ممتازا لفيتامين C وبيتا كاروتين وفيتامين "بي 6"، وكلها مسؤولة عن الاستجابة المناعية الصحية في جسم الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك تحمل أوراق وأغصان الكزبرة مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض.