منحه هدية نفيسة... محمد منير ينعى الصادق المهدي بهذه الكلمات

نعى الفنان المصري، محمد منير، زعيم حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، الذي توفي الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة، بعد تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وشارك منير متابعيه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورة تجمعه وهو يعانق الصادق المهدي، ونعاه بهذه الكلمات: "مات الصادق الأمين المهدي إنا لله وإنا إليه راجعون .. إنها إرادة الله .. رحل السياسي المناضل في وقت تحتاج اليه الأمة الإسلامية قدراً و علماً .. رحمه الله وإلي جنة الخلد .. وعزائي للدكتورة مريم والأسرة وأخي بشرى وكل الشعب السوداني الشقيق .. رحم الله الصادق المهدي".

مات الصادق الأمين المهدي إنا لله وإنا إليه راجعون .. انها ارادة الله .. رحل السياسي المناضل في وقت تحتاج اليه الأمة الإسلامية قدراً و علماً .. رحمه الله والي جنة الخلد .. وعزائي للدكتورة مريم والاسرة و اخي بشرى وكل الشعب السوداني الشقيق .. رحم الله الصادق المهدي. pic.twitter.com/dACJVcrecy — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) November 26, 2020

وكان محمد منير قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه تربطه علاقة صداقة قوية بالصادق المهدي منذ أكثر من 20 عاما، بحسب موقع "مصراوي".

وجاءت تصريحات منير على هامش زيارة الصادق المهدي له في منزله في مايو/ أيار 2018، في منزله عقب الجراحة التي خضع لها وقتها، وهي الزيارة التي أكد منير أنها تضاف إلى تاريخه.

وأشار المطرب المصري إلى أنه سعد برأي الصادق المهدي في أعماله الغنائية، كما أهداه مؤلفاته، وهدية نفيسة عبارة عن خاتم من العقيق.

وعما دار بينه وبين الصادق المهدي خلال الزيارة، قال محمد منير لصحيفة "الوطن" المصرية إن "الإمام تحدث معه بشكل إنساني جدا عن عمق العلاقات بين مصر والسودان".

يشار إلى أن الصادق المهدي ولد، في ديسمبر/كانون الأول عام 1935، في مدينة أم درمان، كبرى مدن العاصمة السودانية الخرطوم، وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957.

عقب وفاة والده الصديق المهدي عام 1961، تولى إمامة الأنصار وقيادة الجبهة القومية المتحدة، انتخب رئيسا لوزراء السودان بين عامي 1966 و1967 وعامي 1986 و1989.

في عام 2014، وجّه انتقادات للسلطات السودانية وتعرض للاعتقال، وكان قد سجن عدة مرات سابقا في الأعوام 1969 و1973 و1983 و1989.

ترأس المهدي "قوى نداء السودان" وهو تحالف يضم أحزابا مدنية، وحركات مسلحة، ومنظمات مجتمع مدني.