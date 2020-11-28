اشتباك بين لاعبي الزمالك والأهلي بعد مباراة نهائي أفريقيا.. فيديو

وقعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك، عقب انتهاء مباراة قمة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي توج فيها النادي الأهلي باللقب بعد بفوزه بنتيجة 2-1 مساء الجمعة.

وشهدت نهاية المباراة اعتداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك على حسين الشحات لاعب الأهلي.

وتدخل أليو بادجي مهاجم الأهلي للدفاع عن الشحات، ما دفع كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك للاعتداء عليه، ما فاقم من الأزمة.

ثم تدخل محمد صبحي حارس مرمى الزمالك البديل للتدخل، ولكن تصدى له أحمد سليمان محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في محاولة لفض الاشتباك.

ورصدت العدسات أحمد سليمان وهو يطرح محمد صبحي حارس الزمالك الثالث أرضا عقب نهاية المباراة التي شهدت اشتباكات ومناوشات أدت لطرد مصطفي محمد مهاجم الأبيض وحسين الشحات جناح الأهلي.

وحصد النادي الأهلي، مساء أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

افتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

​ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ.

​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.