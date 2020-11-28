فنانة أمريكية شهيرة تلتقي عمران خان بشأن "الفيل الأكثر وحدة في العالم"... فيديو

التقت المغنية والممثلة الأمريكية، شير، برئيس وزراء باكستان، عمران خان، أمس الجمعة، للتحدث بشأن رفاهية "الفيل الأكثر وحدة في العالم".

ويتواجد الفيل "كافان" في حديقة حيوان إسلام أباد، ويبلغ من العمر 35 عاما، وحاز على لقب "الفيل الأكثر وحدة في العالم" بسبب معاناته من عزلته بعد وفاة رفيقته في عام 2012، والتي توفيت بعد إصابتها بالغرغرينا، بحسب مجلة "فانيتي فير" الأمريكية.

ويقول الطبيب البيطري، أمير خليل، إن تلك الحادثة أصابت "كافان" بالحزن الشديد، بعد أن تم إهدائه هو رفيقته إلى باكستان منذ عام 1985.

ولم يتم الإعلان مسبقا عن زيارة الفنانة الأمريكية، شير، إلى باكستان، لكن رئيس الوزراء، عمران خان، شارك مقطع مصور صامت لاجتماع في الهواء الطلق بينه ونجمة البوب​، وفي حضور رجال يرتدون الزي العسكري.

وسينتفل الفيل "كافان" إلى محمية للأفيال في كمبوديا، حيث سيجد علاجا أفضل مما كان عليه في حديقة حيوان إسلام أباد، للشفاء، والتي تعرض فيها خلال شهر سبتمبر / أيلول لأضرار في القدمين والأظافر بسبب الظروف المعيشية السيئة هناك، كما أنه عانى من مشكلة في الوزن بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي، فضلا عن إصابته بتشنجات عصبية بسبب سنوات من الوحدة والملل.

وعندما أعلنت المحكمة العليا في باكستان في مايو/ أيار إطلاق سراح الفيل "كافان" ونقله إلى كمبوديا، وصفت شير وقتها بأنه "واحدا من أعظم لحظات حياتها".

Just Came From Meeting To Thank Prime Minister Imran Kahn For Making It Possible For

Me To Take Kaavan To Cambodia. Kaavan Will Be Able To Leave For Cambodia On The 29. Think Documentary Will Be Heartwarming🙏🏻. — Cher (@cher) November 27, 2020

🐘Kaavan's journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 @SmithsonianChan documentary ❤️ Help us build Kaavan's forever home 🏡 https://t.co/dzdl4Ew4gn 🙏🏻@ftwglobal #KaavansJourney pic.twitter.com/iTxdzfndNB — Cher (@cher) November 27, 2020

وعبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، شكرت شير رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على مقابلتها، وأعلنت أنها ستعرض فيلما وثائقيا عن الفيل "كافان"، وأضافت أنه من المتوقع أن تزوره في وقت لاحق من رحلتها.