أحمد العوضي يحضر لمسلسل عن "الكعبة المشرفة"

استقر الفنان المصري، أحمد العوضي، على مسلسل تلفزيوني جديد يحضر له حاليا، وينتمي لفئة الأعمال الدينية التاريخية.

وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، فإن المسلسل يحمل اسم "حجر الجنة"، وتدور أحداثه حول تاريخ "الكعبة المشرفة".

والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

يشار إلى أن آخر مسلسلات أحمد العوضي "شديد الخطورة"، الذي يشهد على أول بطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية، وتشاركه بطولته الفنانة، ريم مصطفى، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

وحقق أحمد العوضي نجاحا كبيرا في شهر رمضان 2020، من مشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

من ناحية أخرى، عبر أحمد العوضي عن سعادته من صدق توقعاته أمس الجمعة بشأن فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك فيي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" ضاحكا: "ما توقعته حدث".