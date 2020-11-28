مهرجان الملك عبدالعزيز "أسرع صقر" في منافسة دولية... فيديو

ويستعد، اليوم، الصقارون السعوديون للمنافسة من أجل كسر الرقم القياسي الذي سجل على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز لأسرع صقر، يقطع مسافة 400 متر في مسابقة الملواح، التي ستنطلق من ملهم شمال مدينة الرياض بتنظيم من نادي الصقور السعودي، حسبما ذكر عن نادي الصقور السعودي.

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لأشواط الملواح التأهيلية

للملاك والمحترفين السعوديين..



🗓السبت 28 نوفمبر 2020م



#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور3#إرث_يتجددhttps://t.co/0jajipqW0U — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 28, 2020

وكان المهرجان قد سجل في نسخته الثانية العام الماضي رقما قياسيا، للصقر "أسود"، في فئة "جير تبع قرناس"، لصاحبه محمد بن برغش المنصوري، عندما قطع مسافة 400 متر نحو الملوح في 16.055 ثانية، ليكون أسرع صقر في مسابقات الملواح للسعوديين، فيما سجل الصقر “مدريد T2” رقما آخرا كأسرع صقر للمشاركين الدوليين، وهو في فئة "جير تبع قرناس"، شارك به الفريق الإماراتي “F3-K”، وتمكن من قطع المسافة المطلوبة في 15.455 ثانية.

وشهد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثانية مشاركة 2350 صقرا في مسابقاته، ما أهله لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأضخم بطولة للصقور في العالم، إذ تتميز مسابقاتها بمنافسات قوية مليئة بالإثارة، لا سيما المنافسات الدولية، التي سجل فيها الإماراتيون والبحرينيون حضورا قويا، وحازوا المراكز الأولى للأشواط المخصصة للملاك والمحترفين الدوليين.

الصقارون السعوديون يتنافسون لكسر الرقم القياسي لأسرع صقر في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور https://t.co/84EwOCt3Zf pic.twitter.com/Gy37k22he4 — جوال منطقة الباحة (@JawalAlbaaha) November 28, 2020

وختم منظمو المهرجان بقولهم: "ستشهد النسخة الثالثة من مهرجان الصقور 35 شوطا تأهيليا لملواح السعوديين، و 24 شوطا تأهيليا للدوليين، في حين خصص 25 شوطا نهائيا للسعوديين "كؤوس الملك عبدالعزيز"، منها شوط لصقور الإنتاج، بالإضافة إلى أربعة أشواط كؤوس للدوليين، أما مسابقة المزاين، فخصص لها نادي الصقور السعودي سبعة أشواط، ضمن فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل".