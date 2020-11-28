سفينة عملاقة "قابلة للتمدد" بأكبر أشرعة في العالم... صور وفيديو

وبالرغم من أن السفينة الجديدة التي أطلق عليها اسم "Oceanbird"، تبدو سفينة المستقبل، إلا أنها عادت للتاريخ القديم من أجل استثمار طاقة تكاد تختفي في عالم السفن العملاقة وهي طاقة الرياح.

وبحسب "سي إن إن" يتم تصميم حاملة السيارات الجديدة من قبل شركة "Wallenius Marine" السويدية، بدعم من الحكومة السويدية وعدد من المؤسسات البحثية في البلاد.

وستكون السفينة الشراعية العملاقة قادرة على عبور المحيط الأطلسي محملة بحوالي 7 آلاف سيارة ومركبة بطول يبلغ حوالي 650 قدما (حوالي 198 مترا).

Oceanbird kargo gemisi:

- 70 metreye kadar yükselen çelik ve kompozit malzemelerden üretilmiş yelkenleri var - havayı kirletmiyor

- Boyu 198 metre

- 7.000 aracı taşıyabiliyor

- İsveçliler 2024’te denizlerde olacağını söylüyor...



pic.twitter.com/vty4IiMwkZ — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 28, 2020

لكن السفينة الجديدة ستبدو مختلفة تماما بسبب تصميم اشرعتها الغريب والقابل للتمدد والدوران، حيث يعلو بدن السفينة خمسة "أشرعة مجنحة" متداخلة يبلغ ارتفاع كل منها 260 قدمًا، قادرة على الدوران 360 درجة دون لمس بعضها البعض.

The Oceanbird model fitted with all four sails, ready for data collection & testing https://t.co/JMxeNy2ZYq pic.twitter.com/WgpG0Kc3j7 — TheEazyCadet (@EazyCadet) November 26, 2020

وبحسب المصدر تستطيع الأشرعة المصنوعة من الفولاذ والمواد المركبة توليد قوة دفع كافية للسفينة التي تزن 35000 طن.