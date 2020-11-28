محمد رمضان: جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم السبت، عن استعداده لإحياء أول حفل غنائي له في فلسطين.

وقال في منشور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على أول حفلاتي في فلسطين".

وأرفق محمد رمضان مع إعلانه مقطعا مصورا يبين كتابة اسمه بالرمال على أحد شواطئ غزة من جانب معجبيه في فلسطين، مؤكدا أن هذا "شرف كبير له".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

ويأتي إعلان محمد رمضان عن أول حفلاته في فلسطين، بعد أزمة وقفه عن العمل بقرار من نقابة الممثلين المصريين، إثر اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، بسبب التقاطه صورة مع مطرب إسرائيلي.

وحاول محمد رمضان إرضاء جمهوره في فلسطين بتغيير صورته على حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بصورة العلم الفلسطيني.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.