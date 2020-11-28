فضل شاكر يحصد 2 مليون مشاهدة في يوم واحد... فيديو

عبر الفنان اللبناني، فضل شاكر، اليوم السبت، عن سعادته من نجاح أغنيته الجديدة باللهجة الخليجية "للحين عايش" بسرعة، وحصدها 2 مليون مشاهدة في أول يوم من طرحها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وغرد فضل لجمهوره عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بشكركم من كل قلبي".

​وأغنية "للحين عايش" من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع، ومن ألحان عبدالقادر هدهود، والتوزيع الموسيقي لأحمد أسدي، ومكس وماستر جاسم محمد، وإشراف عام إياد النقيب.

يشار إلى أن فضل شاكر أعاد طرح مؤخرا الأغنية الشهيرة "ذهب الليل" بتوزيع جديد، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والتي هي من أغاني الفنان المصري الراحل، محمد فوزي.

يذكر أن فضل شاكر احتفل بزفاف نجله محمد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي عقد قرانه على فتاة لبنانية اسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفلا الاثنين الماضي بزفافهما في أحد الفنادق في قطر.

واقتصر الحفل على عدد محدود من أقارب العروسين، عملا بقواعد السلامة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن فضل شاكر لم يتمكن من حضور زفاف نجله بسبب وضعه القضائي، ولكنه عوّض غيابه بتقديم أغنية خاصة للعروسين.