ابنة أصالة نصري تدخل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"... صور

تشارك ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، يومياتها على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، بشل دائم، كان أخرها زيارتها إلى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وشاركت ابنة الفنانة السورية، شام الذهبي، صورة على يومياتها في "إنستغرام"، تشير فيها إلى زيارة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وتظهر شام في الصورة تبدو كأنها من داخل إحدى المركبات الفضائية المعروضة في الوكالة.

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

ونشرت شام عدة صور من داخل مقر الوكالة الأمريكية، حيث تبدو معدات الفضاء الأمريكية حلفها.

وبحسب مجلة "لها" تظهر ابنة أصالة في إحدى الصور من أمام الحديقة المقابلة لمقر وكالة الفضاء الدولية.

وعلقت ابنة أصالة على إحدى الصور قائلة: "خطوة صغيرة لرجل، كانت بمثابة قفزة عملاقة للبشرية".

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

واستذكرت شام كلمات رائد الفضاء نيل أرمسترونج، عندما داست قدمه القمر، حيث قال: "قد نكون على مسافة قفزة واحدة، ولكن لا يزال على بعد ملايين السنين الضوئية عالم غني جدا ودائم رائع! إنه أعظم لغز في الحياة".