الصور الأولى من احتفال الفنانة المصرية ميار الغيطي بعقد قرانها

تداولت تقارير مصرية، اليوم السبت، أول صور من عقد قران الممثلة المصرية، ميار الغيطي.

وعقد إمام وخطيب مسجد عمر مكرم في العاصمة المصرية القاهرة، الشيخ مظهر شاهين، قران الفنانة على عريسها، بعدما احتفلا بخطوبتهما في شهر يوليو/ تموز.

يشار إلى أن ميار الغيطي هي ابنة الإعلامي، محمد الغيطي، ونالت الشهرة من بطولتها عددا من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، مثل "آدم وجميلة" إنتاج عام 2013، و"طلعت روحي" و"سرايا عابدين".

الصور الأولى من عقد قران ميار الغيطيhttps://t.co/b3j7Cg3oLG pic.twitter.com/Gf7U2WbWpA — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 28, 2020

وكانت الانطلاقة الفنية لميار الغيطي من تجسيدها دور شقيقة الفنان، تامر حسني، في أحداث فيلم "كابتن هيما"، الذي عرض في عام 2008.

يشار إلى أن الوسط الفني العربي شهد في عام 2020 العديد من الزيجات، من أبرزها الفنانة التونسية درة، والفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، والفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين.