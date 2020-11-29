ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرضها للخيانة الزوجية وتهديد بالقتل... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، في حوار تلفزيوني أنها تعرضت للخيانة الزوجية والتهديد بالقتل.

وقالت في حوار لها، أمس السبت، مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية إن التهديد تلقته في وقت سابق من المعجب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقابلته بعمل "بلوك" له.

من ناحية أخرى، صرحت ريهام عبد الغفور في البرنامج أن شخصيتها "منى" في مسلسل "ربع قيراط" ضمن سلسلة "إلا أنا"، الذي عرض على فضائية "دي إم سي" تتشابه معها في تعرضها للخيانة الزوجية.

وأوضحت أن زوجها الأول خانها مرتان، ما تسبب في حدوث الطلاق بينهما، ولكنها لا تلومه حاليا لأنهما كانا وقتها صغارا في السن، ولا يمتلكون خبرات كافية في الحياة.

وأكدت ريهام عبد الغفور أنها تعتبر زوجها الأول "صديق عزيز"، بحسب تعبيرها، ومازال من أفراد العائلة.

وعن أبنائها، ذكرت الممثلة المصرية أن نجلها الأكبر يوسف يدرس إخراج في كندا، ويناقشها في أعمالها الفنية، كما أن لديها ابنا أصغر هو فاروق، مؤكدة أن نجليها هما نقطة ضعفها الوحيدة.

وأعربت عن رغبتها في أن تقدم أدوارا عن الإدمان والأمراض النفسية بعيدا عن شخصيتها الحقيقية.