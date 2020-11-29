كسر الحالة... طبيب نفسي يوضح كيفية الانفصال عن الهاتف الذكي

أوضح أخصائي في الطبي النفسي كيفية الانفصال عن اهاتف الذكي الذي أصبح ملاصقا لليد ومسيطرا على التفكير، فالشخص بشكل عام لا يستطيع ترك هاتفه خوفا من فقدان شيء مهم.

قال عالم النفس ديمتري سيناريف لوكالة "برايم" الروسية: إنه ليس من السهل لفت انتباه الشخص إلى محادثة حقيقية أثناء تصفح هاتفه، لكن هذا ممكن".

وأضاف، "يعد اتصال الشخص بهاتفه الذكي أحد أصناف حالة الوعي المتغيرة".

يشير الطبيب النفسي إلى أن "الطريقة الأكثر فعالية لإعادة الشخص إلى الواقع هي كسر الحالة ".

ونوه سيناريف لضرورة "عدم حث الشخص على ترك الجهاز جانباً والدخول في محادثة"، موضحا ذلك بأنه "من غير المرجح أن ينجح ذلك، لكن إخراج هاتفك ومطالبة الشخص الآخر بتأجيل انشغاله لفترة قد يكون أكثر فاعلية".

يقول الطبيب "هذا يمكن أن يسبب الغضب والتهيج والمفاجأة ولكنه يجذب الانتباه".

ويتابع "العلاج الأكثر موثوقية هنا هو العمل البدني، يمكنك أن تضع هاتفك الذكي جانباً، أو تمارس القليل من التمارين، أو تجري قليلاً، أو تمشي بسرعة أي نشاط بدني سيفي بالغرض".

وأكمل بقوله "لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأثير قصير المدى".

خلص عالم النفس إلى أنه "إذا كان الشخص يفضل بشكل واعٍ وباستمرار التواصل الافتراضي على التواصل المباشر، فقد يكون لديه مشاكل نفسية خطيرة تحتاج إلى التعامل معها بشكل منفصل".