موقف محرج لمحمد رمضان خلال استلام جائزة بدبي... والفنان معلقا: "اتحسدت"

تعرض الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان لموقف محرج فوق المسرح على الهواء مباشرة خلال توجهه لاستلام إحدى الجوائز في دبي.

وكان رمضان يسير على مسرح مهرجان الضيافة بدبي أئناء توجهه لاستلام جائزته.

وسقط محمد رمضان على الأرض بعدما انزلقت قدماه، وطارتا في الهواء قبل أن يقف مجددا ويسير بخطوات بطيئة تجنبا لتكرار السقوط.

المصري محمد رمضان يقع في مهرجان الضيافة الدولي في دبي. pic.twitter.com/Q3KByUtEch — سالم سعيد (@aLLJamaa12345) November 29, 2020

وقال رمضان خلال تسلمه الجائرة: "أشكر مهرجان الضيافة ودولة الإمارات الشقيقة وسمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على احتضانهم كل جنسيات العالم وليس فقط أشقاءهم العرب".

وأضاف "بشكر جمهوري الكبير إللي (الذي) بسببه كل حاجة حلوة حصلت لي، اللي بسببه بتحسد وبقع وأنا ماشي كدا، بشكرهم جدا ويارب أكون عند حسن ظنهم، وثقة في الله دايما نجاح".

ومؤخرا أثار الفنان المصري عاصفة من الجدل، بعد التقاطه صور مع مشاهير إسرائيليين في دبي، ما حدا بنقابة المهن التمثيلية في مصر إلى وقفه عن العمل في ظل اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

فيما قال الفنان المصري، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.