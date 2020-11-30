لحظة سقوط محمد رمضان في منصة مهرجان ضيافة أمام الجمهور...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة سقوط الممثل المصري محمد رمضان في مسرح مهرجان الضيافة الدولي المقام في الإمارات.

ويظهر المقطع لحظة تقدم رمضان لاستلام جائزته في المهرجان، قبل ان يتزحلق ويقع أرضا.

المصري محمد رمضان يقع في مهرجان الضيافة الدولي في دبي. pic.twitter.com/DsN67jGJIo — Screen Mix (@ScreenMix) November 29, 2020

فيما علق بعضهم على المقطع المصور بعبارة "لا يقع إلا الشاطر".

محمد رمضان يقع قبل استلامه جائزته في مهرجان ضيافة و يعلق:



لا يقع إلا الشاطر pic.twitter.com/iswm7EycAx — GDOSE (@GoldenDose) November 29, 2020

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.