الإماراتي مفجر أزمة محمد رمضان يعلق على سقوطه فوق المسرح في دبي

علّق المغرد الإماراتي حمد المزروعي الذي تسببت صورة نشرها في أزمة للفنان المصري محمد رمضان، على سقوط الأخير فوق المسرح في دبي خلال تسلمه إحدى الجوائز.

والأسبوع الماضي، نشر المزروعي صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بالصورة، وأعادا نشرها، ما أثار ضجة واسعة في مصر.

ونشر المزروعي تغريدة على تويتر مع فيديو يوثق لحظة سقوط محمد رمضان من على المسرح مصحوبا بتعليق "سلامات يا بورمضان"، مع رمز تعبيري (إيموشن) ضاحك.

سلامات يا بورمضان 😂 ... pic.twitter.com/drB4K3rih7 — حمد المزروعي (@uae_3G) November 29, 2020

ومساء أمس الأحد، تعرض محمد رمضان لموقف محرج فوق المسرح على الهواء مباشرة خلال توجهه لاستلام إحدى الجوائز في دبي.

وكان رمضان يسير على مسرح مهرجان الضيافة في دبي أئناء توجهه لاستلام جائزته، قبل أن يسقط على الأرض بعدما انزلقت قدماه، وطارتا في الهواء ليقف مجددا ويسير بخطوات بطيئة تجنبا لتكرار السقوط.

وقال رمضان خلال تسلمه الجائرة: "أشكر مهرجان الضيافة ودولة الإمارات الشقيقة وسمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد على احتضانهم كل جنسيات العالم وليس فقط أشقاءهم العرب".

وأضاف: "بشكر جمهوري الكبير إللي (الذي) بسببه كل حاجة حلوة حصلت لي، اللي بسببه بتحسد وبقع وأنا ماشي كدا، بشكرهم جدا ويارب أكون عند حسن ظنهم، وثقة في الله دايما نجاح".

وأخيرا أثار الفنان المصري عاصفة من الجدل، بعد التقاطه صورا مع مشاهير إسرائيليين في دبي بينهم المطرب عومير آدم، ما حدا بنقابة المهن التمثيلية في مصر إلى وقفه عن العمل في ظل اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.