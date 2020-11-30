محمد رمضان يحصد 2 مليون مشاهدة من نشره فيديو "بطيء" لسقوطه وسخريته من الموقف

لم يمانع الفنان المصري، محمد رمضان، في مشاركة لحظة سقوطه في إمارة دبي الخليجية مع متابعيه على موقع "إنستغرام".

وشارك رمضان فيديو لحظة سقوطه من زاوية مختلفة، وبالتصوير البطيء، كما أنه سخر من الواقعة بالاستعانة بكلمات أغنيته "بام بام".

واختار محمد رمضان مقطع الأغنية الذي يقول: "مرة واحدة لقيت قلبي عمّال بيبام بام، قاعد لا بي ولا علي، يا جماعة أنا شايف قنوات فضائية وعينيا قلبت يابانية ودماغي جواها حرب عالمية".

وحصد الفيديو الذي شاركه محمد رمضان عن لحظة سقوطه في دبي أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد 13 ساعة فقط من طرحه على "إنستغرام".

وعلق محمد رمضان مع فيديو سقوطه قائلا: "ما يقع إلا الشاطر".

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وسقط محمد رمضان في مسرح مهرجان الضيافة الدولي المقام في الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر المقطع لحظة تقدم رمضان لاستلام جائزته في المهرجان، قبل أن يتزحلق ويقع أرضا.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.