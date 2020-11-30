المغنية شير تساعد في إنقاذ "الفيل الأكثر وحدة في العالم"

ساهمت المغنية الأمريكية شير، بنقل الفيل كافان، البالغ من العمر 36 عاما، الذي تم وضعه في ظروف يرثى لها في حديقة حيوانات إسلام أباد، إلى كمبوديا.

فبحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان"، فإن شير سافرت إلى باكستان لزيارة كافان لتقدم له الدعم.

والتقت المغنية برئيس الوزراء الباكستاني إيران خان، الذي شكر شخصيا شير، البالغة من العمر 74 عامًا على مشاركتها النشطة في إنقاذ الفيل.

وبفضل شير ونشطاء محليين، تم الحديث عن مصير كافان في جميع أنحاء العالم، مما كان له تأثير كبير على آفاق نقله، بحسب ما أوضح مارتن باور، المتحدث باسم شركة Four Paws International.

هذا وحاول نشطاء حقوق الحيوان تحقيق مصير للفيل منذ عدة سنوات حتى الآن، عندما توفي شريكه في عام 2012، حيث عانى كافان الوحدة بشدة، وأصابه اضطراب عقلي، واكتسب وزنا زائدا.

وتم نقل كافان إلى محمية طبيعية في كمبوديا، يوم الأحد، حيث يمكنه التواصل مع الأفيال الأخرى. وطارت شير إلى المحمية يوم الأحد أيضا.

وقام أربعة أطباء بيطريين وخبراء في Paws بإعداده للشحن منذ شهور.