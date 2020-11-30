ريم النجم تعلن ضبط المتسببة بتسريب الفيديو الراقص...فيديو

أكدت الإعلامية السعودية ريم النجم، أنه تم القبض على المرأة التي قامت بتسريب فيديو راقص لها.

وظهرت في مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع "سناب شات"، قالت فيه إنها "سعيدة، بعد أن قامت المباحث الإلكترونية بضبط المعنية، التي تسببت بأذيتها وأذية أهلها وبناتها".

#فيديو|| المذيعة #ريم_النجم: تم ضبط الفتاة التي نشرت الفيديو الذي استهدف سمعتي pic.twitter.com/0EA2EguWvy — جريدتكم (@ImeGrop) November 30, 2020

وكانت ريم النجم تقدمت بشكوى لدى المباحث الإلكترونية ضد صديقتها بعد نشرها فيديو راقص دون علمها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ريم النجم أثناء رقصها بفستان مثير أظهر مفاتنها، ما عرّضها لانتقادات واسعة.

#ريم_النجم

الله يالدنيا الحين صارت هند القحطاني قدوه 😅 pic.twitter.com/mw9MljlqaZ — واكد بن نايف (@Waked_bin_Nayef) November 25, 2020

وإثر الجدل، خرجت ريم النجم لتهاجم إحدى "الصديقات"، إذ كتبت في مقطع أنها "تعرضت لألم شديد لثقتها بصديقات أدخلتهن منزلها، ثم فوجئت بهن يقمن بخيانتها".