ريم النجم تعلن ضبط المتسببة بتسريب الفيديو الراقص...فيديو

وظهرت في مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع "سناب شات"، قالت فيه إنها "سعيدة، بعد أن قامت المباحث الإلكترونية بضبط المعنية، التي تسببت بأذيتها وأذية أهلها وبناتها".
#فيديو|| المذيعة #ريم_النجم: تم ضبط الفتاة التي نشرت الفيديو الذي استهدف سمعتي pic.twitter.com/0EA2EguWvy— جريدتكم (@ImeGrop) November 30, 2020
وكانت ريم النجم تقدمت بشكوى لدى المباحث الإلكترونية ضد صديقتها بعد نشرها فيديو راقص دون علمها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ريم النجم أثناء رقصها بفستان مثير أظهر مفاتنها، ما عرّضها لانتقادات واسعة.
#ريم_النجم— واكد بن نايف (@Waked_bin_Nayef) November 25, 2020
الله يالدنيا الحين صارت هند القحطاني قدوه 😅 pic.twitter.com/mw9MljlqaZ
وإثر الجدل، خرجت ريم النجم لتهاجم إحدى "الصديقات"، إذ كتبت في مقطع أنها "تعرضت لألم شديد لثقتها بصديقات أدخلتهن منزلها، ثم فوجئت بهن يقمن بخيانتها".
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