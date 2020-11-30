ابنة رجاء الجداوي تتذكر والدتها مع تركي آل الشيخ

تذكرت ابنة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، والدتها الراحلة، لكن هذه المرة من خلال رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وشاركت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة صورة تجمع الأخيرة مع تركي آل الشيخ، من حفل تكريمها في الرياض، وذلك بمناسبة عودة رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى وطنه بعد قضائه 5 أشهر للعلاج في الولايات المتحدة.

وكتبت أميرة مختار مع الصورة لتركي آل الشيخ: "حمد الله على السلامة".

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يشار إلى أن إحدى المنصات الرقمية تستعد لعرض فيلم جديد يرصد جانبا من حياة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19).

الفيلم يحمل اسم " الجائحة "، ومن المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة.

وينشغل الممثل الإماراتي سالم العامري بتصوير الفيلم حاليا، والذي عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يجسد فيه شخصية شاب مصري يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعبر الفيلم يعبر عن قاعدة جماهيرية كبيرة للفنانة المصرية رجاء الجداوي في الخليج، إذ تم تكريمها أكثر من مرة في دبي والكويت والسعودية.

ورحلت رجاء الجداوي بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).