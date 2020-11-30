5 أشياء يجب معرفتها عن خسوف القمر اليوم... صور وفيديو

سيتمكن راصدو الفلك، اليوم الاثنين، من رؤية خسوف شبه قمري في أجزاء معينة من العالم.

يقصد بالخسوف، عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم.

سيبدأ الخسوف شبه القمري للقمر في حوالي الساعة 1.30 مساءً ويستمر حتى الساعة 5.55 مساءً (بتوقيت موسكو ومكة المكرمة) اليوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

The fact that the debut date of ENHYPEN is together with the Partial Penumbral Lunar Eclipse.#엔하이픈_GivenTaken_데뷔#ENHYPEN_DEBUT #ENHYPEN pic.twitter.com/1q8NuwNiMT — 𝙴𝙽𝙷𝚈𝙿𝙴𝙽 ➪ 𝐒𝐮𝐧𝐨𝐨 «𝚅𝚊𝚕𝚎» (@sunooxxenhypen) November 30, 2020

تعتمد الرؤية على الظروف الجوية في البلدان التي يمكن رؤيته منها.

واليوم رابع خسوف يحدث هذا العام، ومن المقرر أن يحدث الكسوف التالي في 26 مايو/ أيار 2021.

المدرجة أدناه هي خمسة أشياء يجب معرفتها حول خسوف اليوم، نشرها موقع "الخليج تايم".

1. يمكن للمقيمين في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وأجزاء من آسيا رؤية حوالي 82% من القمر المكتمل يتحول إلى ظل أغمق خلال المرحلة القصوى من هذا الكسوف.

30 November 2020 Penumbral Lunar Eclipse over the Makati Skyline pic.twitter.com/pUrZUNX38G — Earl Louie Masacayan (@earllouie13) November 30, 2020

2. سيصل الخسوف الكامل إلى ذروته حوالي الساعة 3.30 مساءً (حسب التوقيت أعلاه).

3. يُعرف الخسوف شبه القمري أيضًا باسم قمر القندس، والقمر الفاتر، والقمر البلوطي، والقمر الحداد، في بعض أنحاء العالم.

4. يحدث "خسوف القمر" عندما تأتي الأرض بين القمر والشمس بينما يحدث "كسوف الشمس" عندما يكون القمر بين الأرض والشمس.

No, that's not a werewolf you're hearing. 🐺🌕



Here's how the partial penumbral lunar eclipse looks like from the UP Observatory around 7 p.m. Monday. (via News5) pic.twitter.com/X24sILfP0i — ONE News PH (@onenewsph) November 30, 2020

5. في حين أن الخسوف لن يظهر في الإمارات العربية المتحدة، يمكن للناس مشاهدته مباشرة على "يوتيوب"، عبر قناة Virtual Telescope.