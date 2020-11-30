تفاصيل أول عمل فني يجمع بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد الزواج

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن أول لقاء فني سيجمع بين الفنان المصري، أحمد العوضي، والفنانة، ياسمين عبد العزيز، بعد زواجهما.

وبحسب برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما"، فإن العوضي سيجتمع مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل تلفزيوني يحمل اسم "اللي مالوش كبير".

وتابع البرنامج أن الشركة المنتجة للمسلسل قررت بدء تصويره في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، استعدادا لعرضه في شهر رمضان 2021.

ومسلسل "اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

#عرب_وود | يستعد صناع مسلسل "اللى ملوش كبير"، بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، للتحضيرات الأولية للعمل المقرر عرضه في رمضان المقبل ٢٠٢١، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل، حتى يكون جاهز للعرض. pic.twitter.com/FLgaKWBRAk — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 30, 2020

وسبق أن التقت ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي فنيا في مسلسل "لآخر نفس"، والذي عرض في رمضان 2020.

يشار إلى أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تعرضا مؤخرا لشائعات انفصال، ولكن العوضي نفاها

وأعلنت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي زواجهما في شهر مايو/ أيار 2020.

وكانت تقارير ذكرت مؤخرا أن أحمد العوضي وافق على بطولة مسلسل تلفزيوني آخر بعنوان "حجر الجنة"، وهو مسلسل تاريخي ديني يتناول تأسيس الكعبة المشرفة.

وآخر مسلسلات أحمد العوضي هو "شديد الخطورة"، الذي عرض على منصة "Watch it" الرقمية، وتشاركه البطولة ريم مصطفى، بينما آخر مسلسلات ياسمين عبد العزيز هو "ونحب تاني ليه"، الذي عرض في شهر رمضان العام الحالي.