مصر… تفاصيل جديدة في واقعة سلمى الشيمي

كشفت مصدر أمني مصري تفاصيل واقعة الموديل سلمى الشيمي، التي قامت بعمل جلسة تصوير في إحدى المناطق السياحية بمصر، مشيرا إلى أن التصوير في الأماكن السياحية غير ممنوع ولكن له ضوابط من بينها الدخول بتذكرة لتلك المواقع.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany الآثار المصرية: الإعلان عن أكبر كشف أثري في "سقارة" السبت المقبل "القاهرة 24" إلى قول المصدر، اليوم الاثنين: "لم يصدر أي قرار بضبط وإحضار الموديل سلمى الشيمي، بعد تداول صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامها بعمل جلسة تصوير بمنطقة أثرية".

وأشار المصدر: "ما قامت به الشيمي ليس جريمة جنائية لكنها مخالفة إدارية متعلقة بالسياحة والآثار"، مضيفا: "بعد فحص الكاميرات تبين أنها دخلت منطقة الهرم مرتدية عباءة سوداء".

ولفت الموقع إلى أن المصدر كشف عن "قيام وزارة الآثار بإجراء تحقيق حول الواقعة، لافتا إلى أن الفتاة دخلت منطقة هرم سقارة كأنها زائر عادي، مرتدية عباءة سوداء".

وتابع: "بعد ذلك قامت بإزالة هذه العباءة لتكشف عن الزي الفرعوني"، مضيفا: "الصور المتداولة للفتاة سلمى الشيمي، عارضة الأزياء، هي صور حقيقية، والتقطت بالفعل منذ 4 أيام أمام الهرم المدرج بمنطقة سقارة".

واستطرد: "هذا الأمر الذي أدى إلى خداع الزائرين، مما تسبب في غضب الوزارة، وإعلان فتح التحقيق في الواقعة".