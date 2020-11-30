قبل ساعات من عودتها للتقديم التلفزيوني... ريهام سعيد توجه رسالة

وجهت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، رسالة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، اليوم الاثنين، وذلك قبل ساعات من أول عودة لها للتقديم الإعلامي بعد غياب عن الشاشة الصغيرة دام عام.

وقالت ريهام سعيد لمتابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "بسم الله. توكلت على الله. انتظروني اليوم وكل اتنين والتلاتاء والأربعاء على شاشه النهار الساعه 9:30 بإذن الله".

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وكانت ريهام سعيد قد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عن عودتها لتقديم برنامجها التلفزيوني "صبايا الخير"، على شاشة فضائية "النهار" المصرية، كما أنها أذاعت برومو البرنامج الذي لم يتم تحديد موعد لعرض أولى حلقاته.

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عام للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.