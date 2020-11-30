معمرة إيطالية تصاب بفيروس كورونا ثلاث مرات... صورة

تغلبت المعمرة الإيطالية، ماريا أورسنغير، التي أتمت في تموز/ يوليو الماضي عامها الأول بعد المئة، على فيروس كورونا للمرة الثالثة على التوالي.

ووفقا لصحيفة "لا بروفينسيا دي سوندريو" الإيطالية، تم تشخيص المرض لأول مرة في شباط/ فبراير، عندما اجتاحت جائحة كورونا إيطاليا مثلما هو الحال في غالبية دول العالم، وكانت هذه الدولة من بين أكثر المتضررين خلال الموجة الأولى من الوباء.

وتقول الصحيفة الإيطالية نقلا عن ابنتها، إن الفحوص أثبتت إصابة والدتها 3 مرات في غضون تسعة أشهر. وذكرت الابنة إنيس: "الاختبار لم يترك أي شكوك. لقد كان واضحا إصابتها بكوفيد-19، لكن أمي كانت بخير".

وأشارت الابنة إلى أن أمها تماثلت للشفاء بعدما تلقت العلاج، وقالت: "اعتقدنا أن الأسوأ قد انتهى، لكن الأمر لم يكن كذلك، إذ ظهرت عليها أعراض المرض ثانية في سبتمبر الماضي، وخاصة الحمى".

ونتيجة لذلك، أدخلت الأم إلى المستشفى مجددا، ومكثت هناك 18 يوما، وقالت: "إن الفريق الطبي في المستشفى اتصل بنا يوميا، خلال تلك الفترة، مندهشين من القوة التي أبدتها أمي".

الجدير بالذكر أن المعمرة الإيطالية ولدت في ظل الإنفلونزا الإسبانية قبل أكثر من 100 عام، وأصيبت بها وهي رضيعة، وتغلبت عليه أيضا.