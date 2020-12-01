"دع الجميع يأخذ بنط وطنية على حسابي"... محمد رمضان يخرج عن صمته

علق الفنان المصري محمد رمضان على القرار الأخير الصادر بحقه من جانب نقابة المهن التمثيلية بإيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من الإسرائيليين، التقطها خلال وجوده في حفل خاص في دبي.

وقال رمضان، في أحدث تصريحات له خلال حضوره مهرجان "ضيافة" في دبي: "أنا بحترم قرار نقابة الممثلين رغم أني خرجت ووضحت موقفي، والتطبيع له شروطه، بس واضح إن فيه ناس عايزة تاخذ بنط وطنية على حسابي في ظل هذه المواقف، وبراحتهم محدش هيزايد على حبي لبلدي، وأهدي جائزة أفضل فنان لجمهوري اللي في ظهري".

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وأثار محمد رمضان، أخيرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.