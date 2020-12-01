ابنة هيفاء وهبي ترد بشكل قاطع على إمكانية التصالح مع والدتها

حسمت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجدل المثار خلال الفترة الماضية حول إمكانية التصالح مع والدتها.

وقالت زينب في لقاء مع برنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4" إنها متفائلة بشأن حدوث تصالح مع والدتها هيفاء وهبي، ولكنها تعتبر أن هذا الأمر تحديدا "خاصا ومقدسا" بحسب وصفها.

وتابعت موضحة: "أحب أن أحتفظ بهذا الموضوع لنفسي، سواء كانت نتيجته جيدة أو سيئة، وما يريده الله سيتحقق".

وكشفت زينب فياض في اللقاء أنها تلقت عرضا فنيا يتعلق بالتمثيل في عمل فني خاص بالأطفال.

كما أشارت إلى أن الفنانة اللبنانية إليسا تعبر عنها في أغنياتها، بينما ترى أن الفنانة الإماراتية، أحلام، هي أكثر فنانة تنجذب إلى شخصيتها، أما والدتها هيفاء وهبي فتتشابه معها في ملامح شخصيتها.

وكانت زينب فياض قد أكدت في لقائها مع برنامج "إي تي بالعربي" أن والدتها هيفاء وهبي هي السبب وراء شعبيتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: "الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه... وعباده يحبون أمي".

هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها زينب فياض لقب "أمي" عن والدتها هيفاء وهبي، بعد مقاطعة بينهما دامت لسنوات.

كما ردت للبرنامج على التهكنات التي تتناول عودة العلاقات بينها وبين والدتها هيفاء وهبي، بعد أن غنت مع ابنتها دانييلا مقطعا من أغنية هيفاء "توتة"، قائلة: "يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني... ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر".

وكانت تقارير قد تكهنت أن غناء ابنة هيفاء وهبي لوالدتها قد يبشر بالصلح بينهما قريبا، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

واعتمدت الصحيفة على ترجيحاتها بناء على دفاع زينب فياض عن والدتها في شهر أغسطس/ آب، بعدما تمنت إحدى المتابعات للأخيرة الموت.

وردت ابنة هيفاء وهبي على المتابعة: "إن شاء الله لقلبك يا قذرة حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".

كما قام عدد من متابعي زينب فياض تعليقا على غنائها لوالدتها بتشجيعها على التصالح مع والدتها وإنهاء الخلاف بينهما الذي دام لسنوات.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، الذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.