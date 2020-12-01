محمد رمضان يتسبب في إحراج لطيفة... ماذا قالت عن "نمبر وان"؟

وبحسب برنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4"، فإن رمضان قاطع لقاء كان يجريه مع الفنانة التونسية، لطيفة، على السجادة الحمراء، في الدورة الرابعة لمهرجان "ضيافة"، الذي أقيم في إمارة دبي الخليجية.

وأشار البرنامج إلى أنه فور وصول رمضان إلى مكان المهرجان تجمع الحاضرين حوله لالتقاط الصور التذكارية معه، علوا بصراخهم من حماسهم لرؤيته، وهو ما تسبب في مقاطعة لقاء لطيفة التي كانت تقف على السجادة الحمراء.

وعندما سألها مراسل البرنامج عن رأيها في محمد رمضان قالت: "وماله رائع يستاهل"، ليسألها بعد ذلك عن رأيها في تلقيب نفسه بـ"نمبر وان"، فسكتت لثوان ثم أجابت ضاحكة: "كلهم نمبر وان".

وتعرض محمد رمضان لحادث أثناء ذهابه لتسلم جائزته في مهرجان "ضيافة"، إذ تزحلق ووقع أرضا على الممشى، ولكنه تدارك الموقف سريعا ونهض واستكمل سيره تجاه المسرح.

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وأثار محمد رمضان، يوم السبت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.