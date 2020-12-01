ظهور جسم غامض في رومانيا بعد اختفائه من الصحراء الأمريكية... فيديو وصور

اختفى جسم غامض على شكل متراصة من صحراء يوتا الأمريكية بعد أيام من اكتشافه ثم ظهرت متراصة مشابهة أخرى، لكن هذه المرة في رومانيا.

والمتراصة هي عبارة عن قطعة حجرية ضخمة واحدة يتم استخدامها في الهندسة المعمارية، أما المتراصة التي نتحدث عنها هنا فهي قطعة فضية لامعة والتي ظهرت مرة أخرى في شمال رومانيا مكان قلعة داتشيا القديمة في مدينة بياترا نيامتس.

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ويعتقد البعض، أن القطعة الفضية صممها الفنان مكراكين، الذي توفي عام 2011. وقال ابن مكراكين إن والده كان يؤمن بالغرباء الذين يزورون الكرة الأرضية بانتظام لمساعدتنا على التطور. في الوقت نفسه ليست هناك أدلة كافية تثبت مصدر المتراصة الغامضة.

© AFP 2020 / Utah Department of Public Safety متراصة في يوتا

ويقدر طول المتراصة الرومانية بـ4 أمتار، ولا تعرف السلطات الرومانية من قام بتركيب القطعة. ومع ذلك، فهي تقع في منطقة خاصة حيث تجرى حفريات أثرية وأحد جوانبها يواجه أعجوبة من عجائب رومانيا السبع الطبيعية المعروفة محليًا باسم الجبل المقدس، وفقًا لتقرير صحيفة "زيار بياترا نيامتس" المحلية.

وقالت مسؤولة الثقافة والتراث في نيامتس، روسانا جوسانو، لـ"يورو نيوز":

لقد بدأنا نبحث المظهر الغريب للمتراصة وهي تقع في منطقة محمية بموقع أثري تابعة لملكية خاصة، وكان على من ثبت المتراصة الحصول على إذن من مؤسستنا الذي يتم فيما بعد اعتماده من قبل وزارة الثقافة.

وصنعت المتراصة الرومانية من المعدن كما تختلف عن شبيهتها الأمريكية بوجود خطوط مموجة على أحد جوانبها.