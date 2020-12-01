بعد توقف عامين... ماذا قالت ريهام سعيد في أول عودة للتقديم التلفزيوني... فيديو

شهد أمس الاثنين، أول عودة لمقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، إلى العمل الإعلامي والتقديم التفزيوني، بعد فترة توقف دامت عامين.

واختارت ريهام سعيد السعادة كموضوع لأولى حلقاتها في برنامج "صبايا الخير"، على فضائية "النهار" المصرية.

وبررت هذا، قائلة: "هناك الكثير من الناس لديها مشاكل، وكل شخص يعتقد أن مشكلته هي أكبر مشكلة، فرأيت أن نرسم البسمة على وجوه الناس ونعطيهم درسا في الإيمان، وكيف تصدق أن لديك حلا لمشكلتك، وأن مازال لديك فرصة لكي تبدأ حياتك من جديد".

وفي بداية الحلقة الأولى، عبرت ريهام سعيد عن سعادتها الغامرة بالظهور على الجمهور من خلال شبكة تلفزيون "النهار"، بعد عامين مروا كوقت طويل جدا.

وتابعت لمشاهدها وجمهورها: "مهما أقول فأنتم وحشتوني، ولن أستطيع أن أعبّر عن كمية الاشتياق والرغبة في أن أقدم أفضل من الذي قدمته لكم".

يشار إلى أن ريهام سعيد تعرضت قبل عامين للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة، مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد عبر وسائل الإعلام "المرئية أو المسموعة" لمدة عام، قبل أن تعلن الإعلامية اعتزال العمل الإعلامي والفني على الإطلاق.

وبدأت ريهام سعيد مشوارها الإعلامي في عام 2003 من خلال تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار" المصرية، والذي ناقشت من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية المحلية، والتي سببت أزمات قضائية لها.