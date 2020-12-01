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    مترو الأنفاق - القاهرة - مصر

    مصر تكشف تفاصيل خطط "التوسع الهائل" في السكك الحديدية

    © AFP 2020 / AHMAD ABDUL FATAH
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    كشفت وزارة النقل المصرية، أمس الاثنين، تفاصيل خطط "التوسع الهائل" في السكك الحديدية بالتعاون مع شركة "بكتل" الأمريكية لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا.

    كامل الوزير
    © Photo / Spokesman of the Egyptian Presidency
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    وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، في حديثه إلى غرفة التجارة الأمريكية، إن بلاده تمضي قدما في خطط توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية، وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة "بكتل" لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة، مؤكدا أن معظم مشاريع النقل الأكبر، والتي تضم أيضا الموانئ الجافة والنقل النهري، يجب أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024.

    وأضاف الوزير أن "مصر تعكف على إبرام مذكرة تفاهم مع بكتل لدراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط المترو السادس بقيمة خمسة مليارات دولار بطول 30 كيلومترا"، قائلا: "بالأمس فقط تلقينا العقود، وسرعان ما توصلنا إلى شبه اتفاق".

    وتابع: "الوزارة طلبت من بكتل تقديم عرض مكتوب"، مشيرا إلى أنه في حالة التوصل إلى الاتفاق، فإن العمل سيبدأ على الفور وسيُعجل الجانبان إبرام العقود والاتفاقات. وأوضح أن "مصر جمعت تمويلا لخط المترو من كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، دون أن يكشف عن مساره، لكن تقارير ذكرت أنه سيمتد شرقي النيل من الشمال إلى الجنوب".

     

    وكانت شركة "أوراسكوم" للإنشاء المصرية قالت، الأسبوع الماضي، إنها وقعت مع شركة ميتسوبيشي اليابانية والهيئة القومية للأنفاق في مصر عقدا بقيمة 800 مليون دولار، للعمل في المرحلة الأولى بطول 19 كيلومترا من خط مترو الأنفاق الرابع في القاهرة، بتمويل من اليابان، وسيمتد هذا الخط تحت الأرض من وسط القاهرة إلى الأهرامات غربا، ليربط 16 محطة.

    ومن بين خطوط السكك الحديدية الجديدة المزمعة حول القاهرة خط بطول 49 كيلومترا وتكلفة 175 مليون دولار من مدينة السادس من أكتوبر إلى النيل شمالي القاهرة، وخط شحن بطول 69 كيلومترا بقيمة 235 مليون دولار من بلبيس إلى شرق القاهرة، وخط مزدوج بتكلفة 435 مليون دولار وطول 227 كيلومترا إلى إيتاي البارود في غرب الدلتا.

    كما تعتزم مصر إنشاء قطار سريع بطول 438.5 كيلومتر، بتكلفة 8.2 مليار دولار، وتخطط أيضا لمد خط مترو في الإسكندرية، بقيمة 1.7 مليار دولار إلى ضاحية أبو قير الشرقية وتحديث بقيمة 406 ملايين دولار لخط ترام فوق الأرض يمر بأنحاء المدينة.

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    الكلمات الدلالية:
    مترو الأنفاق, السكك الحديدية, كامل الوزير, مصر
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