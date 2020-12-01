صور مثيرة لحفيدة العالم الإيراني فخري زاده... ما هي حقيقتها... صور

تداولت وسائل الإعلام صورا نشرها باحث إسرائيلي ادّعى أنها لحفيدة العالم الإيراني، محسن فخري زاده، الذي اغتيل قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران.

وشارك الباحث الإسرائيلي، المثير للجدل، مردخاي كيدار، صورا على حسابه الشخصي في "تويتر"، ادّعى أنها لحفيدة العالم الإيراني محسن فخري زاده.

وعلق كيدار على منشوره، قائلا: "هذه صورتان لحفيدة ((الشهيد)) محسن فخري زاده المسماة Parmis Fakhrizadeh في اليسار صورتها في كندا كما هي عادةً عندما يكون الطقس ملائمًا وفي اليمين صورتها كما تم تصويرها في جنازة جدها. ابحث عن الفرق".

هذه صورتان لحفيدة ((الشهيد)) محسن فخري زاده المسماة Parmis Fakhrizadeh. في اليسار صورتها في كندا كما هي عادةً عندما يكون الطقس ملائمًا وفي اليمين صورتها كما تم تصويرها في جنازة جدها. إبحث عن الفرق.... حسابها في الانستغرام https://t.co/o7Y7JkT7rB pic.twitter.com/Q4edSplFfg — Mordechai Kedar مردخاي كيدار מרדכי קידר (@kedar_mordechai) November 30, 2020

لكن مواقع إيرانية نفت صحة هذه الصور، وأكدت أنها مزيفة ومفتعلة من قبل جهات تريد الإساءة لعائلة العالم الإيراني في هذا الوقت الحرج.

إساءة للعائلة في وقت حرج

شارك موقع "eghtesaad24" الإيراني الصور، مؤكدا أنها صور مزيفة، وأنه "بعد الاغتيال الجبان للدكتور محسن فخري زاده، والذي أدى إلى استشهاد هذا العالم النووي، شن الإعلام المعارض على الفور هجوماً على أسرة الشهيد".

وأضافت الصحيفة: "نشر بعض الناس صورة لفتاة بلا حجاب، زاعمين أن هذه الفتاة حفيدة محسن فخري زاده التي كانت حاضرة على جثمان جدها العالم النووي (أثناء التشييع).

واستطاعت الصحيفة الحصول على تصريح من صاحبة الصور الحقيقية والتي شاركها الباحث الإسرائيلي من صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، والتي تحمل اسم عائلة مشابه لعائلة العالم فخري زاده، حيث أكدت أنها تعيش في كندا "ولم توجد في إيران منذ سنوات عديدة، وأنها لم تكن الشخص الذي حضر حفل وداع الشهيد".

ويلاحظ، بعد التدقيق في صفحة "إنستغرام" الشخصية الخاصة بالفتاة، أنها قامت بحجب المنشورات الخاصة بها بعد أن قام الباحث الإسرائيلي بمشاركة صور لها، من دون أخذ موافقتها.