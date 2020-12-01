مسابقة الأشواط التأهيلية "الملواح" للصقور في السعودية

وتضمنت قائمة المشاركين في الأشواط التأهيلية 400 متر لمسابقة الملواح للملاك والمحترفين السعوديين فئات "جير شاهين قرناس" و"حر فرخ" و"حر قرناس"، وفقا لـ "واس".
منافسات ساخنة في "ملواح" مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بيومه الرابع.https://t.co/vBRz1WjSVl#واس_عام pic.twitter.com/enqEFgjggq— واس العام (@SPAregions) December 1, 2020
وتوافد مع اللحظات الأولى لانطلاق مسابقات المهرجان أعدادا كبيرة من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين، وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.
تابعوا البث المباشر— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 30, 2020
لأشواط الملواح التأهيلية
للملاك والمحترفين السعوديين..
🗓 الاثنين 30 نوفمبر 2020م
#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور3#إرث_يتجددhttps://t.co/ituytK7FSs
وقد اتخذت الإجراءات من أعمال التعقيم والتنظيف عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.
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