مسابقة الأشواط التأهيلية "الملواح" للصقور في السعودية

انطلقت منافسات "الملواح" للصقور في السعودية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور، في نسخته الثالثة الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتضمنت قائمة المشاركين في الأشواط التأهيلية 400 متر لمسابقة الملواح للملاك والمحترفين السعوديين فئات "جير شاهين قرناس" و"حر فرخ" و"حر قرناس"، وفقا لـ "واس".

وتوافد مع اللحظات الأولى لانطلاق مسابقات المهرجان أعدادا كبيرة من هواة الصقور ومحبي الأصالة والتراث من مختلف الأعمار والفئات، وسط تنظيم محكم، وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المشاركين، وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

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لأشواط الملواح التأهيلية

للملاك والمحترفين السعوديين..



🗓 الاثنين 30 نوفمبر 2020م



#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقور3#إرث_يتجددhttps://t.co/ituytK7FSs — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) November 30, 2020

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وقد اتخذت الإجراءات من أعمال التعقيم والتنظيف عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.