"غير قادر على الوصول"... محمد صبحي يوجه رسالة إلى عبلة كامل

وجه الفنان المصري محمد صبحي، رسالة إلى الفنانة عبلة كامل، عبّر فيها عن رغبته الشديدة في تكريمها في احتفالية "50 سنة فن".

وقال محمد صبحي، خلال برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، إنه غير قادر على الوصول لمجموعة من الفنانين حتى عن طريق النقابة، وشرح أنه شكل لجنة للقيام على الاحتفالية، وأن التكريم سيكون على أساس، الفنان الذي عمل لفترة أطول خلال الخمسين عاما الماضية، والفنان الذي قدم أعمالا أكثر تنوعا، والفنان الذي كانت أعماله أقل لكن تأثيره كان قويا في تلك المسيرة".

وذكر الفنان المصري أسماء بعض الفنانين المكرمين في الاحتفالية ومنهم هناء الشوربجي، وسعاد نصر، ونيفين رامز، وصلاح عبد الله، وأحمد آدم، وعبلة كامل، وشريهان، وسيمون، وسميرة عبد العزيز، وسماح السعيد، وهاني رمزي، وأحمد وفيق، قائلا إنه لا يستطيع الوصول إلى عبلة كامل.

الفنان محمد صبحي يوجه رسالة هامة للفنانة عبلة كامل: مش عارف أوصلك#MBCMASR

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​وكان الفنان أحمد كمال نفى، الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، نفى أي معلومات حول مرض الفنانة، كما نفى عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، ما تردد عن إصابة النجمة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم"، وشاركها البطولة الفنان رياض الخولي، علا غانم، منة فضالي، راندا البحيري، وأميرة هاني.