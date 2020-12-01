ضجة جديدة في مصر بسبب فنان آخر... ما حكاية هذه الصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري محمد عبد الحليم، وهو يجلس في الشوارع، بعد أن التقطت فتاة صورة معه، وكشفت خلالها عن معاناته وإهمال الوسط الفني له.

وأعاد عدد من النجوم نشر الصورة، عبر "فيسبوك": "البنوتة دي بتقول كانت ماشية بتتكلم في الموبايل لاقت الراجل الجميل ده ندهلها وقالها ما تمشيش بالموبايل كده، وأمشي على الرصيف لو حابة تتكلمي أقفي جنبي أتكلمي أو على جنب".

وأضاف المنشور: "قال لها أنتي عارفاني قالت له طبعا وطلبت تتصور معاه، وهي طالبة لو حد يعرف مخرج أو أي حد يقدر يشغله هو قاعد على طول عند نفق الملك الصالح، ودي صورته وهو صغير عشان تفتكروه"، وطالب عدد من النجوم التدخل لإنقاذ الفنان محمد عبد الحيلم من البطالة والإهمال.

بعد سنوات من العطاء .. عند نفق الملك الصالح يعيش الفنان "محمد عبد الحليم"تععرف علي قصتهhttps://t.co/pyGLXHOpR6 pic.twitter.com/s1sZMK0VUU — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) November 30, 2020

ورد الفنان محمد عبد الحليم في تصريحات خاصة مع موقع "مصراوي"، قائلًا: "الكلام اللي في الصورة مش مظبوط، أنا بخير، وبيتعرض عليا شغل، لسه المنتج ممدوح شاهين مكلمني الأسبوع اللي فات، إن شاء الله في عمل قريب".

فيما قال نجل الفنان محمد عبد الحليم: "والدي كان قاعد عند بيته وبالفعل هو قريب من نفق الملك الصالح، لكن كان بيشم هوا، ولكنه بخير والفتاة طلبت تتصور معاه فقط، الكلام اللي هي كاتباه دا مش حقيقي".