أول تعاون فني بين تركي آل الشيخ وأصالة نصري... فيديو

أصدرت الفنانة السورية، أصالة نصري، أول تعاون فني يجمع بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

والتعاون هو أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم "الفرق كبير"، والتي طرحها تركي آل الشيخ عبر قناته على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

والأغنية من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع موسيقي خالد عز.

وكانت أصالة نصري شاركت الملصق الدعائي لأغنيتها "الفرق كبير" قبل أيام، وعلقت معه: "‏بأول تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كل الدفا والمشاعر الطيبة.. قريبا ستسمعوها، وأعتقد ستستمتعوا بها مثلما تعلقت لها كتيرا".

وتابعت: "كل الشكر لمن أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرا جديد".

بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي .. أغنيه فيها كلّ الدفى والمشاعر الطيّبه قريباً رح تسمعوها وبعتقد حتستمتعوا فيها متلّ ماأنا كتير فيها تعلّقتّ ..

ألحان @NawafAbdullah_

توزيع @KhaledEzz__

كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه وأضاف لي باختياره صوتي تعبيراً جديد @Turki_alalshikh pic.twitter.com/J2Jg2RDf2R — Assala (@AssalaOfficial) November 28, 2020

​وكان تركي آل الشيخ عاد أخيرا إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد قضائه فترة علاج في الولايات المتحدة استمرت 5 أشهر.

من ناحية أخرى، تحيي أصالة نصري حفلا غنائيا، في 4 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، ويعد هو الحفل الأول لها بعد غياب دام عدة أشهر عن إحياء الحفلات بالقاهرة نظرا لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.