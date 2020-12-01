بسمة وهبة عن إيناس الدغيدي: لا أحب أن يأخذ أحد إرثي

قالت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، إنها لا تستبعد عودتها لتقديم برنامجها التلفزيوني "شيخ الحارة"، الذي تقدمه بدلا منها حاليا المخرجة إيناس الدغيدي.

وأضافت بسمة وهبة لبوابة "أخبار اليوم" المصرية أن عودتها للبرنامج واردة، ولكن من خلال فضائية أخرى بخلاف "القاهرة والناس".

وعن شعورها باستبدالها بالمخرجة إيناس الدغيدي لتقديم البرنامج، قالت بسمة وهبة: "بالطبع لا أحب أحدا أن يأخد مكاني، البرنامج ليس ملكي ولكن فكرتي ودماغي، ولا أحب أن يأخذ أحد إرثي".

وإن كانت ترى أن إيناس الدغيدي عوضت غيابها عن برنامج "شيخ الحارة"، أجابت بسمة وهبة أن الحكم للمشاهدين، مشيرة إلى أنها كانت تطمئن من ردود فعل الجمهور، الذين أبدوا لها رغبتهم في عودتها للبرنامج.

يشار إلى أن إيناس الدغيدي كانت قد طلبت في لقاء سابق مع "ET بالعربي" عدم مقارنتها مع بسمة وهبة، لأنها لا تعتبر نفسها إعلامية، بل مجرد ضيفة في مجال التقديم.

وقدمت وهبة "شيخ الحارة" في المواسم 2017 وحتى 2019، وهو البرنامج الذي أثارت بعض حلقاته حالة من الجدل، ما تسبب في استقالتها، بالتزامن مع صدور قرار بإيقافها وإيقاف البرنامج الذي تبثه في رمضان قناة "القاهرة والناس".

وقبل أيام قليلة من بدء رمضان 2020، تم الإعلان عن تقديم إيناس الدغيدي للبرنامج الذي تغير اسمه ليصبح "شيخ الحارة والجريئة".

وتشارك بسمة وهبة حاليا في تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية.