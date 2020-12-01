تشارلي بروكر مبتكر "المرآة السوداء" يعود إلى نتفليكس 2020 عبر هيو غرانت

يعود مبتكر "المرآة السوداء" تشارلي بروكر إلى التعاون مع "نتفليكس" بعمل ساخر يتحدث عن الأحداث البائسة التي مرت في عام 2020.

فمن المقرر أن يجتمع تشارلي بروكر، مبتكر فيلم تفاعلي المرآة السوداء "Black Mirror" مع Netflix في فيلم ساخر عن عام 2020، وهو العام الذي حدده جائحة فيروس كورونا، وفق موقع "deadline".

والعرض الجديد بطولة الممثل هيوغرانت، الذي أعلن ذلك خلال مقابلة له مع مجلة نيويورك حول سلسلة HBO الشهيرة "The Undoing"، بطولة نيكول كيدمان.

ووفقا لـ Deadline، تحافظ نتفليكس على التفاصيل "طي الكتمان"، ولكن الممثل البريطاني غرانت صرح عن هذا الخبر وقال إنه سيكون بالبطولة لهذا العمل وإنه يلعب دور مؤرخ "مطارد" بشعر مستعار.

وصرح الممثل البريطاني قائلا:

"عاد بروكر، وهو يحمل فيلم بنظرة هزلية قاتمة، وبالعودة إلى الوراء: لرصد الأحداث الإخبارية واللحظات الثقافية لهذا العام".

Oh deary. - ‘Black Mirror’ Creator Charlie Brooker Preps 2020 Mockumentary For Netflix; Hugh Grant To Feature https://t.co/2BNe5vj3DC via @Deadline — Lee Sacks (@leesacks) December 1, 2020

الجدير بالذكر أن "المرآة السوداء" (Black Mirror)‏ هو فيلم تفاعلي من عام 2018 ضمن مسلسل الخيال العلمي المرآة السوداء. من كتابة مبتكر المسلسل تشارلي بروكر وإخراج ديفيد سليد. أصدرته نتفليكس يوم 28 ديسمبر 2018 كأول فيلم مستقل في المسلسل.

ويستطيع المشاهد في "باندرسناتش" اتخاذ القرارات نيابة عن الشخصية الرئيسية، وهو ستيفان بتلر (فيون وايتهيد)، مبرمج شاب يقتبس رواية خيالية إلى لعبة فيديو خلال ثمانينيات القرن العشرين. والفيلم مبني على لعبة فيديو غير صادرة بعد إفلاس الشركة المصممة لها: Imagine Software عام 1984.

ونتفليكس كانت قد طرحت فكرة صناعة فيلم تفاعلي على تشارلي بروكر والمنتجة التنفيذية للمسلسل أنابيل جونز في شهر مايو 2017. ولكن أدت صعوبة كتابة سيناريو غير خطي إلى إنشاء قسم فرعي متخصص بذلك في نتفليكس، وتطلبت الطبيعة الفريدة للمحتوى تعديلات في استخدام نتفليكس للذاكرة المؤقتة. وأخذ تصوير وإنتاج الفيلم وقتا أطول من باقي حلقات المسلسل الاعتيادية. صدر إعلان "باندرسناتش" يوم 27 ديسمبر 2018، قبل يوم من صدوره.