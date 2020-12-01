جورج وسوف يختتم 2020 بالحديث عن الوضع في العالم العربي

يختتم الفنان السوري، جورج وسوف، عام 2020، بلقاء تلفزيوني سيذاع في ليلة رأس السنة.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن حلقة جورج وسوف ستكون استثنائية، وتحمل الكثير من المفاجآت.

ووفقا لمصادر، فقد قام الإعلامي اللبناني هشام حداد، بإجراء المقابلة مع المطرب الشهير بـ"سلطان الطرب" لصالح فضائية "لنا"، والذي قدم خصيصا من مدينة حمص السورية حيث يقيم في الفترة الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بصحبة فرقته الموسيقية لتصوير اللقاء.

وفي الحلقة، تحدث جورج وسوف عن أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما سيكشف أسرارا عن زواجه الثاني من ندى زيدان، التي انفصل عنها، كما سيتحدث عن ابنتهما عيون، البالغة من العمر 4 سنوات.

وسيتطرق جورج وسوف كذلك في اللقاء التلفزيوني إلى الوضع في العالم العربي ومشاريعه الفنية الجديدة في عام 2021.

وكان الموت قد فجع جورج وسوف مؤخرا بوفاة صديقه، الموزع الموسيقي المصري طارق عاكف.

ونعى وسوف طارق عاكف عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "رحمة الله على الموزع الموسيقي طارق عاكف. شو بدي احكي عن حزني، إذا حدا ما بيعرفك، خلّي شغلك يحكي عنك".

وطالت جورج وسوف في 2020 العديد من شائعات المرض والوفاة.