تامر حسني يرفض عرض فيلمه المشترك مع حلا شيحة إلا بعد تحقيق شرط

وضع الفنان المصري، تامر حسني، شرطا مقابل موافقته على عرض أحدث أفلامه السينمائية "إلا أنا".

وأكد أنه يوافق على طرح الفيلم في حالة واحدة فقط، وهي أن تعود نسبة الإشغال في دور العرض السينمائي بشكل كامل وليس بنسبة 50% فقط، بحسب موقع "في الفن".

وكانت رئاسة مجلس الوزراء المصري، أصدرت في شهر سبتمبر/ أيلول 2020 قرارا بزيادة نسبة الإشغال في دور العرض السينمائية والمسارح ودور الثقافة من 25% إلى 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بها، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وفيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتشارك في بطولته حلا شيحة وسوسن بدر، وهو أول فيلم يجتمع فيه حسني وشيحة.

من ناحية أخرى، نفى تامر يحيي، مدير أعمال تامر حسني تامر مشاركة الأخير مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في أي من فاعلياته.

ونفى يحيى الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم تامر حسن أغنية في حفل افتتاح المهرجان، الذي سينطلق غدا الأربعاء من دار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن آخر أفلام تامر حسني "الفلوس"، الذي عرض في شهر ديسمبر/ كانون الثاني 2019، ويشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي.