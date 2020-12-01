أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" تحقق مليون مشاهدة في يوم واحد... ما رأي ملك الذهب المصري؟

حققت أغنية جديدة عن الملياردير ورجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، مشاهدات قياسية في أول يوم من طرحها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وحصدت الأغنية التي تحمل اسم "أنا مش نجيب ساويرس"، مليون مشاهدة في يوم واحد فقط، وهي من أداء وألحان وتوزيع المطرب محمد قماح، وكتب كلماتها أحمد مرزوق.

وتم تصوير الأغنية في حديقة "زد" في منطقة السادس من أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، التي يملكها ساويرس، وهي من إخراج إيهاب بهجت.

وفي الأغنية، تظهر صورة نجيب ساويرس على الدولارات وورق الكوتشينة.

وحرص صناع الأغنية على توجيه الشكر إلى ساويرس في التتر الخاص بها.

وعن فكرة أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، كشف المطرب محمد قماح في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، أنها نبعت لديه من حدوث مناقشة مع زوجته، موضحا أن لديها طلبات كثيرة، فأجابها "أنا لست نجيب ساويرس لكي أحضر لك كل هذه الطلبات".

وأردف قماح أنه بعد المناقشة ذهب إلى ستوديو التسجيل، وقام بتنفيذ الأغنية.

وأكد محمد قماح لبرنامج "حضرة المواطن" أن رجل الأعمال نجيب ساويرس أعجب بأغنيته عندما اتصل به لكي يحصل على إذن منه لاستخدام اسمه، بل وعرض عليه مشاركته في إنتاجها لتظهر بطريقة أفضل أمام الجماهير وبجودة أعلى.

يشار إلى أن نجيب ساويرس حضر إحدى الفعاليات في حديقة "زد" بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وحضرها العديد من الفنانين، من أبرزهم تامر حسني.