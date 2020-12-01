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    وجبة البيض

    طبيبة: هذا ما يحدث عند تناول البيض يوميا وهؤلاء عليهم الحذر

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    يعتبر البيض من أشهر الوجبات الشائعة، خصوصا في الإفطار، حيث تتنوع طرق تحضيره ويمكن أن يدخل كعنصر أساسي أو مساعد في الكثير من المأكولات والأطعمة.

    ويعتبر البيض من المأكولات سريعة التحضير والطهي، بالإضافة إلى أنه وجبة سريعة وخفيفة وغنيه بالبروتينات والمغذيات.

    أشارت أخصائية التغذية الروسية، الدكتورة أولغا كورابليوفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى أن البيض يعتبر مادة غذائية طبيعية مهدئة ومخفضة للشهية.

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    هل يختلف البيض باختلاف لون قشرته؟

    وأكدت الخبيرة أن وجبات البيض تعتبر من الوجبات المفيدة لاحتوائها على 13% بروتين و12% دهون، بالإضافة إلى كالسيوم وفوسفور ومجموعة كاملة من الفيتامينات المتنوعة.

    ونوهت الخبرة إلى أن فوائد البيض لا ترتبط بلون قشرته، لأن قشور البيض واختلاف ألوانها وطبيعتها مرتبطة بسلالة الدجاج، مؤكدة أن فوائد البيض الأبض أو البني أو غيرها من الألوان متساوية تقريبا.

    فوائد صفار البيض

    أشارت الدكتورة إلى فوائد صفار البيض الكبيرة على الصحة منوهة إلى احتوائه على مادة الليتسين، التي تغذي أنسجة الدماغ وتزودها بالفوسفور وتمنع تكون لويحات الكوليسترول.

    وتحتوي كمية 100 غرام من صفار البيض على 7.7 ملليغرام من مادة الليتسين المكون الأساسي لفيتامين "د".

    تناول البيض يوميا

    بينت الدكتورة في تصريحاتها أن تناول بيضة واحدة أو اثنتين يوميا من شأنه أن يساعد على بناء الكتلة العضلية، مشيرة إلى أن امتصاص بروتين البيض أسهل من عملية امتصاص بروتين اللحوم.

    وبالرغم من أن 100 غرام من البيض تحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبيا حوالي 150 كيلو سعرة، لكن البيض يحمل ميزة هامة جدا، فهو مخفض شهية، ويساعد على تناول كميات قليلة من الطعام.

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    كم بيضة يمكن أن نتناول يوميا؟

    أشارت الطبيبة إلى أن الشخص السليم يستطيع تناول كمية من 2 إلى 3 بيضات يوميا، لكنها أشارت إلى إمكانية تناول حتى 10 بيضات أو أكثر "نظريا"، لكنها نصحت بعدم تناول أكثر من 5 إلى 6 بيضات في اليوم الواحد مع ضرورة التنويع.

    وقالت كورابليوفا: "يمتص الجسم صفار البيض في جميع حالاته، سواء كان نيئا أو مسلوقا أو مقليا، ولكن البيض النيئ يمكن أن يحتوي على بكتيريا السلمونيلا الخطرة".

    وأضافت الطبيبة: "لذلك يفضل تناول البيض مسلوقا، حيث بالإضافة إلى ذلك، يمتصه الجسم بشكل أفضل".

    فوائد تناول البيض يوميا

    نوهت الطبيبة إلى أن تناول البيض بشكل يومي قد يساعد على تحسين المزاج بسبب احتوائه على مادة الكولين الطبيعية.

    تحتوي كمية 100 غرام من البيض على 320 ملليغراما من مادة الكولين الطبيعية المهدئة.

    بالإضافة إلى ذلك، تحتوي كمية 100 غرام من البيض المسلوق على 20% من حاجة الجسم اليومية لمادة التربتوفان، المسؤولة عن إنتاج هرمون السعادة "سيروتونين".

    هؤلاء عليهم الحذر من البيض

    حذرت الطبيبة الروسية الأشخاص الذين لديهم بعض أنواع الحساسية من تناول البيض، مشيرة إلى أن البيض قد يسبب أعراض حساسية مشابهة لأعراض حساسية المكسرات أو الفراولة.

    ونصحت الطبيبة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسب الكولسترول في دمائهم بالحذر من تناول كميات كبيرة من البيض، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس أو وجود مشكلات في الكبد والمعدة والجلد وكيس الصفراء.

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