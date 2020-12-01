كيد النساء... عقاب غير متوقع على متن طائرة من فتاة استفزتها أخرى... فيديو

وثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي انتقام فتاة على متن الطائرة من فتاة أخرى استفزتها حين رفضت إبعاد شعرها من أمامها ما تسبب في مضايقتها وإعاقة رؤيتها لشاشة التلفاز الخاصة بمقعدها.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن فيديو الانتقام هذا حقق 97 مليون مشاهدة منذ بثه يوم الجمعة الماضي على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

ويُظهر الفيديو الراكبة الغاضبة وهي تمسك مقص أظافر وتقص أجزاء من شعر الفتاة، وبعدها تقوم بلصق قطع اللبان في شعرها، ثم تغمس أطراف الشعر في كوب من القهوة، وحتى عندما مرت المضيفة وشاهدت ما يحدث، لم تتدخل في الأمر.

وقد حاولت الراكبة مرارًا إبعاد شعر الفتاة، لكن الأخيرة كانت تصر على إعادته إلى مكانه فوق الشاشة، غير مدركة للضرر الذي لحق به.

وفي النهاية، عرفت الفتاة العنيدة ما حدث، فنهضت غاضبة في صمت، ويبدو أنها توجهت لبعض أفراد الطاقم للشكوى مما فعلت الراكبة.

وحسب الصحيفة، رغم الانتقام للراكبة الغاضبة، فقد أيدها الكثير من المشاهدين فيما فعلت.

وبحسب الصحيفة، شاهد الملايين الفيديو، وقد تعاطف الكثيرون من الفتاة التي في المقعد الخلفي وقالوا إن الفتاة في المقعد الأمامي نالت ما تستحق نتيجة عنادها وتصرفها المستفز.