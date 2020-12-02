بعد أزمتها مع أحمد بدير... مي العيدان تثير جدلا بفيديو محمد رمضان

علقت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، على سقوط الفنان المصري محمد رمضان على المسرح خلال حفل تكريمه في دبي.

ونشرت العيدان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فيديو لحظة سقوطه على المسرح مع التعليق:" حتى طيحته ترند".

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يذكر أن، بعد سقط الفنان محمد رمضان أرضا أثناء سيره على منصة التتويج في أحد المهرجانات الجديدة في إمارة دبي، تصدر مواقع البحث حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع سقوطه، فيما خرج رمضان ورد على سخرية بعض منه، فأعاد نشر الفيديو مع إحدى أغنياته وعلق قائلاً: "ثقة في الله ما يقع إلا الشاطر".

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، شنت هجوما على أحمد بدير، بعدما شاركت صورة له وابنته سارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

وأثار التعليق غضب سارة أحمد بدير، التي ردت بدورها على هجوم مي العيدان، وأكدت لها أن والدها نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ولا أحد سيسمح لها أن تتحدث عنه نصف كلمة، وأنه علمها رفض التنمر بجميع أشكاله.