بالفيديو... عمانية تعيش مع 500 من قطط وكلاب الشوارع

سلطت وسائل إعلامية الضوء أخيرا على سيدة عمانية، تدعى مريم البلوشي، كونها تعيش في منزلها في العاصمة مسقط مع نحو 500 حيوان أليف أنقذتها من الشوارع والأمراض.