بالفيديو... عمانية تعيش مع 500 من قطط وكلاب الشوارع

وفي مقطع فيديو متداول على "يوتيوب" ومواقع تواصل اجتماعية أخرى، يظهر في الفيديو (فوتو مونتاج) يرصد من خلاله لقاء مع سيدة عمانية حولت منزلها إلى ملجأ للحيوانات الأليفة وقالت في الفيديو المصور أن:
" العيش مع 480 قطة و12 كلبا في الطابق الأرضي من منزلها المؤلف من طابقين، ساعدها على تخطي ظروف قاسية مرت بها في حياتها، على الرغم من شكاوى الجيران والنفقات المتزايدة".
وتتجمع أعداد من الهررة والكلاب أمام البلوشي، وتقول في الفيديو:
«وجدت أن الحيوانات خصوصا القطط والكلاب أوفى من البشر».
وخلال نشأتها مع تسعة إخوة وسط مصاعب مالية كبرى وفي غياب والديها المتوفيين، تعرفت الموظفة الحكومية المتقاعدة على كلمة «ملجأ» فأصبح حلمها «أن يكون عندي ملجأ لحماية الأطفال المشردين».
وأضافت السيدة العمانية، قائلة :
"نظرا لأن دول الخليج توفر كل المتطلبات الرئيسية للمحتاجين… عوضت حلمي بهذا الملجأ للحيوانات وتحديدا القطط والكلاب".
وختمت البلوشي، قائلة: "بينما كانت تعلو أصوات الحيوانات بالقرب منها: "أصبحوا هم عالمي وحبي وسعادتي، أنام وآكل وأشرب وألعب معهم لدرجة أني تخليت بسببهم عن كل أنواع الترفيه والتسلية وحتى التلفزيون".
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