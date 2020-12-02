أب روسي يطلق اسم "ماركيتينغ" على مولوده الجديد

أطلق مواطن روسي على مولوده الجديد اسم " ماركيتينغ" أي التسويق، وذلك لأسباب لم توضح.

ونشر المواطن الروسي دميتري بانشوكوف على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام" القرار الرسمي مرفق بصورة للعائلة والطفل.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Банчуков (@ban4ukov)

وعلق بانشوكوف، قائلا: "قررنا تسمية ابننا "ماركيتينغ"، الآن أنا رسميًا والده وأرفق بصورة لشهادة ميلاد الوريث.

كما أشار دميتري مازحا إلى أن أحد أشهر رجال التسويق في العالم، ومنهم الاقتصادي الأمريكي فيليب كوتلر، يمكن أن يصبح الأب الروحي للصبي.